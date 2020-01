Truffe alle assicurazioni: decine di arresti tra Napoli e Avellino (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sin dalle prime ore del mattino di mercoledì 8 gennaio, la Polizia Stradale di Roma e Napoli è stata impegnata in un blitz per smascherare un’organizzazione criminale dedita a Truffe alle assicurazioni e al fondo stradale per le vittime. Cinquanta agenti hanno eseguito le misure cautelari disposte dalla Procura della Repubblica di Roma. Truffe alle assicurazioni a Napoli Il gruppo impegnato nell’operazione ha agito in particolare a Napoli, Avellino e nelle loro provincie, come ha reso noto la Questura del capoluogo campano. Secondo quanto trapelato, decine di uomini avrebbero inscenato episodi di falsi incidenti, per i quali, tramite testimoni fittizi e perizie “aggiustate”, sarebbero riusciti a ottenere risarcimenti. Questi provenivano dal fondo di garanzia per le vittime della strada. Fondo che, finanziato dalle stesse assicurazioni, risarcisce i protagonisti ... Leggi la notizia su notizie

