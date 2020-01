Tratta nigeriane, 5 arresti e 9 indagati nel piacentino (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ragazze giovani, anche minorenni, arrivavano dalla Nigeria attirate dalla falsa promessa di una vita migliore in Europa e finivano intrappolate nella rete sul marciapiede, costrette a prostituirsi e vivere in appartamenti lager. Il giro di ricatti e sfruttamento è stato scoperto dalla polizia di Piacenza, che in collaborazione con gli agenti del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, della Bundeskriminalamt tedesca, della polizia greca e inglese ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere: nove in tutto gli indagati, tra cui moli stranieri ma anche un piacentino di 23 anni, che è accusato di violenza sessuale su una minorenne. Vittime giovanissime Le vittime sono giovanissime, talvolta anche minorenni. Costrette a restituire fra i 20 e i 40mila euro a chi aveva organizzato loro il viaggio per sbarcare in Europa attraverso l'Italia, ... Leggi la notizia su tg24.sky

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Tratta nigeriane, 5 arresti e 9 indagati nel piacentino - Carlag67 : RT @SkyTG24: Tratta nigeriane, 5 arresti e 9 indagati nel piacentino - SkyTG24 : Tratta nigeriane, 5 arresti e 9 indagati nel piacentino -