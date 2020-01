Trasporti: Anm ripristina alcune linee ma il giorno dopo sono già fuori uso (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ieri sulla pagina Facebook ufficiale l’Anm annunciava : ”Da oggi martedi 7 gennaio novità importanti: Ripristino LineaBusC18 Rione Traiano – piazza Vittora; Ripristino LlineaBusR7 Bagnoli – piazza Vittoria; Ripristino LineaBus191 via Argine – Ponticelli – rione Incis; Attiva #LineaBus669 piazza Garibaldi – Casalnuovo (sostituisce linea 601)”. A meno di 24 ore da questo annuncio torna a suonare la stessa musica per gli utenti, la linea neonata 669 è già stata sospesa e insieme anche altre, come annunciato dall’azienda sempre a mezzo social: “Anm informa che le lineeBus R2, R5, 151, 154, 116, 173, 669, 196, 191, 175, 182, 195, 156, 158, 177, 5, in uscita dal deposito di via Puglie sono temporaneamente sospese o interessate da forti ritardi per problemi tecnici in via di risoluzione. Seguono aggiornamenti. L’Azienda si scusa per il ... Leggi la notizia su anteprima24

