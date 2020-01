Tragedia sulla Palermo-Mazara, dopo il marito muore la moglie, erano di Pantelleria (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Anche Giuseppa Filingeri è morta in seguito al grave incidente stradale che si è verificato ieri sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Ieri era morto il marito Giuseppe Brignone di 73 anni, nella tarda serata di ieri si è spenta anche la moglie di 77 anni. Entrambi erano originari di Pantalleria che ora piange due concittadini. La moglie è deceduto nella tarda serata di ieri all’interno del reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Antonio di Trapani. Troppo gravi erano le ferite riportate in seguito all’incidente stradale avvenuto sulla A29, in cui è morto anche il marito Giuseppe Brignone. Il sinistro si è verificato ieri quando erano le 13 tra le uscite autostradali di Fulgatore e Dattilo, nel Trapanese. L’auto guidata da Brignone, una Toyota Yaris, su cui c’era a bordo anche la moglie Giuseppa Filangieri, è andata ad impattare contro ... Leggi la notizia su direttasicilia

plattner_lukas : @aspide_l @forsamafilm Quel documentario di propaganda jihadista che non racconta alcuna verità sulla tragedia siriana? - GiustinoGnagna : RT @LelaDipi: Precipita un aereo civile che partiva da Teheran, diretto a Kiev. 176 morti. L'Iran dichiara che la causa sia dovuta a proble… - lauramariamino : Vorrei che tutti gli scrittori, bravi con le parole, scrivessero sulla tragedia del cambiamento climatico, per conv… -