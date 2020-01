Tragedia in stazione a Caserta: 31enne di Sarno trovato senza vita (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Il cadavere di un uomo di 31 anni è stato ritrovato nella serata di ieri nella stazione di Caserta. Il corpo è quello di Vincenzo Sellitto, giovane originario di Sarno, comune della provincia di Salerno. Il cadavere è stato notato da alcuni passeggeri che hanno allertato i soccorritori del 118 che al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La polizia e i carabinieri hanno avviato le indagini del caso per determinare le cause del decesso, anche se stando alle prime informazioni a far perdere la vita al giovane sarebbe stato un malore. Disposta l’autopsia, al termine della quale si saprà certamente qualcosa in più sulla Tragedia che ha scosso l’intera comunità di Sarno. L'articolo Tragedia in stazione a Caserta: 31enne di Sarno trovato senza vita proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

