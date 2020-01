Tragedia in Francia, un bambino è stato trovato morto nel carrello dell'aereo dell'Air France (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il corpo senza vita di un bambino “di una decina di anni” è stato rinvenuto mercoledì otto gennaio nel carrello di atterraggio di un Boeing 777 dell’Air France, atterrato all’aeroporto di Roissy, vicino Parigi, e proveniente da Abidjan, in Costa d’Avorio. È bene ricordare che le temperature nel ca Leggi la notizia su liberoquotidiano

