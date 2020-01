Traffico Roma del 08-01-2020 ore 12:30 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO LI ABBIAMO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA FIORENTINI; RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA RALLENTANO IL Traffico. SULLA VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO DIREZIONE PONTE MAMMOLO; IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE. IN VIA DEL PORTO FLUVIALE RALLENTATO IL Traffico VERSO L’OSTIENSE IN VIA DI GROTTAROSSA IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE DAVANTI ALL’OSPEDALE SANT’ANDREA. NON SI ESCLUDONO RIPERCUSSIONI. PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE ———————– AUTORE: SIMONE CERCHIARA In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 08-01-2020 ore 12:30 proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa ripristino urgente fondo stradale tra Svincolo Incisa - Reggello (Km… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-01-2020 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -