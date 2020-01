Toyota progetta la Città del Futuro in Giappone, come sarà Woven City (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Toyota inaugurerà nel 2021 un’avveniristica Città prototipo alle pendici del monte Fuji in Giappone Un progetto innovativo, futuristico quello presentato da Toyota al CES 2020, la fiera dell’elettronica di consumo in corso a Las Vegas fino al 10 gennaio. Il marchio automobilistico Giapponese ha incaricato l’architetto danese Bjarke Ingels, di progettare la realizzazione di una … L'articolo Toyota progetta la Città del Futuro in Giappone, come sarà Woven City proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

