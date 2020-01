Totti, i retroscena sul nuovo show: “Ho sorpreso Ilary” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francesco Totti racconta l’esperienza nel nuovo show Celebrity Hunted e svela di aver sorpreso Ilary Blasi. L’ex calciatore è il protagonista di un reality che andrà in onda su Amazon Prime a marzo in cui stato costretto a fuggire per due settimane da alcuni inseguitori, nascondendosi lontano dalla famiglia e dagli amici. “Non ho trovato un attimo di tregua – ha confessato a Sorrisi e Canzoni Tv -. Meglio così, perché se avessi dovuto trovarmi un nascondiglio o rintanarmi lì per due settimane, allora me ne stavo a casa che era meglio. Invece mi hanno inseguito, eccome se mi hanno inseguito!”. Totti ha svelato di aver spiazzato tutti con la scelta di prendere parte a Celebrity Hunted, in particolare la moglie Ilary Blasi. “Una cosa che mi ha divertito molto è che ho spiazzato Ilary e i bambini – ha svelato -. Non si aspettavano che accettassi Però Ilary ... Leggi la notizia su dilei

