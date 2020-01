Torino: l’importanza di De Silvestri nel risalire il campo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) De Silvestri ha tatticamente un ruolo prezioso nel Torino. I granata ricercano spesso il gioco lungo su di lui Il Torino di Mazzarri non è una squadra che imposta in modo pulito o che gioca sul corto. Il palleggio è ben poco elaborato, si ricerca molto il cambio di gioco o il lancio lungo. Infatti, De Silvestri è una risorsa tatticamente importante per il Torino. Oltre a riempire bene l’area nei cross da sinistra, l’ex Sampdoria viene anche cercato dalle retrovie, sfruttando così le sue importanti doti aeree. Un esempio nella slide sopra, l’azione che porta al palo di Belotti. Il Toro non imposta dal basso, con Sirigu che cerca il lancio su De Silvestri. Sulla sponda dell’esterno, i granata si rendono pericolosi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

