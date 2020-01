Torino Genoa, la Coppa Italia in orario… notturno: ecco il motivo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Torino Genoa, la Coppa Italia domani sera apre gli ottavi di finale in orario… decisamente notturno: ecco il motivo Torino-Genoa, la sfida che domani sera anticiperà la settimana dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia, è già un caso. La gara, infatti, a dispetto del fatto di essere in pieno inverno si giocherà alle 21:15. Una decisione – secondo La Stampa – presa su esplicita richiesta della Rai, che ha voluto allineare l’orario della partita all’inizio della prima serata di Rai 2. Con, però, il rischio di tribune vuote e gelo in campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

