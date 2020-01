Toquinho & Ophélie Gaillard, “Canto da Sereia” (Aparte) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L'avevo ascoltato l'ultima volta dal vivo a Udine nel luglio del 2017 nella formazione classica chitarra, basso elettrico e batteria. Lo riascolto con piacere in un CD che dura solo 42 minuti (ma anche quel concerto durò appena 50 minuti), e contiene ben 13 pezzi, selezionati da un tour svoltosi tra l'Italia e la Francia nel settembre del 2016. Antonio Pecci Filho (Sao Paulo, 1946), meglio conosciuto come Toquinho, canta e suona la chitarra acustica – il violao in portoghese – in un (...) - Recensioni / Musica, Concerto Leggi la notizia su feedproxy.google

RadioPirinola : #NowPlaying Acquarello / Toquinho #SonandoAhora - lameziainstrada : Musica: è uscito su tutte le piattaforme digitali “Acquarello”, omaggio del cantautore Gianni Costanzo al capolavor… - firsthay_me : o changbin é um toquinho mdsbkdjaj -