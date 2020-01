Tony Colombo e Tina Rispoli il web si scaglia contro perchè indossano la pelliccia (FOTO) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non è stato gradito l’outfit di Tony Colombo e Tina Rispoli in pelliccia, la coppia risponde a tono, scopriamo cosa è successo Ancora una volta Tony Colombo e Tina Rispoli finiscono nel mirino e vengono travolti dalle polemiche. Cosa è successo stavolta? Perché la coppia sta facendo parlare di sé? Nessun matrimonio o intervista, e neanche i concerti del cantante questa volta sembra abbiano avuto un ruolo nel suscitare le critiche. Pare invece che i due abbiano deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza a Montecarlo e felici hanno voluto condividere sui social alcuni momenti. A suscitare le polemiche è stata proprio una FOTO della coppia pubblicata su Instagram. La coppia nella FOTO indossa delle pellicce abbastanza vistose e non appena i fan li hanno visti hanno cominciato a mandare loro insulti. L’outfit scelto dalla coppia non è stato quindi gradito, e dire che avevano indossato ... Leggi la notizia su kontrokultura

