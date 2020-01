Tolo Tolo: il video della canzone La cicogna strabica, tratta dal nuovo film di Checco Zalone (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Checco Zalone ha condiviso online il video della canzone La cicogna strabica, tratta dal film Tolo Tolo, campione di incassi. Tolo Tolo, il film campione di incassi, contiene anche la canzone La cicogna strabica e Checco Zalone ha ora condiviso online il video, ricordando che il lungometraggio non è un cartone animato. Il filmato mostra la star della comicità spiegare a un gruppo di bambini in musica come la loro vita sia in parte legata a un destino che, a volte, non vede particolarmente bene. Checco Zalone, protagonista dell'inizio 2020 cinematografico con il suo nuovo film - qui potete leggere la nostra recensione di Tolo Tolo - ha utilizzato ancora una volta l'ironia per creare un brano che affronta tematiche ... Leggi la notizia su movieplayer

