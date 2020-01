Tiziano Ferro paparazzato a Latina con il marito Victor Allen, lo sfogo del cantante (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Natale in famiglia per Tiziano Ferro che ha trascorso le feste a Latina, sua città natale, in compagnia del marito Victor Allen (sposato la scorsa estate prima a Los Angeles poi a Sabaudia) e dei propri familiari. Del resto il detto recita “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” e Tiziano ha rispettato questa tradizione in un anno, il 2019 appena trascorso, così importante per lui dal momento che ha coronato il sogno d’amore sposando l’amato compagno 54enne. Tiziano Ferro e Victor Allen insieme prima della separazione forzata Il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 8 gennaio pubblica gli scatti dei due a spasso per Latina e intenti a sbrigare faccende quotidiane sempre col sorriso. Victor ha così ritrovato per le feste la famiglia del marito: papà Sergio, mamma Giuliana e il fratello minore di Tiziano, Flavio. Al termine delle feste però la ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

