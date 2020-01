Tina Cipollari, al rientro dalle vacanze natalizie rifiuta di pesarsi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Come molti sapranno Tina Cipollari non ha voluto attendere l’anno nuovo per i buoni propositi. Così lo scorso settembre la vamp ha fatto una promessa, prima di ricominciare con la nuova stagione di Uomini & Donne. L’opinionista si sarebbe messa a dieta seriamente, con l’obiettivo di perdere ben 20 kg acconsentendo a pesarsi in diretta e lasciandosi “seguire” da Maria De Filippi. Tutto bene i primi tempi, i primi 2 mesi sono trascorsi all’insegna di grandi successi e Tina ha perso in poco tempo circa 10 kg. Una manciata di settimane e la nostra vamp era già a metà strada del percorso… almeno fino a Natale. Tina Cipollari rifiuta di pesarsi Si sospetta infatti che la dieta dell’opinionista abbia subito una pesante battuta d’arresto dopo le temute abbuffate natalizie. Al rientro in studio con la nuova puntata del Trono Over, quando Maria De Filippi le ha chiesto “Ti vuoi ... Leggi la notizia su thesocialpost

sugoiraamen : GRAZIE AL CAZZO NIENTE È DISPONIBILE IN QUESTO PAESE DI BARBARA DURSO E TINA CIPOLLARI SONO STANCA VOGLIO LA CULTURA - rosiropaura : La mamma di f'avoloso desaparecito' freebota tina cipollari??? #Pomeriggio5 - lacerbix : RT @antonio_bordin: L’analisi della situazione internazionale che sta sciorinando ora Lilli #Gruber a #dimartedi ha più o meno la stessa pr… -