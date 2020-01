Timothée Chalamet sarà Bob Dylan nel biopic sul cantante - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Timothée Chalamet è il principale candidato per interpretare Bob Dylan in Going Electric, prossimo biopic musicale incentrato sul cantante folk americano Il ragazzo prodigio di Hollywood, Timothée Chalamet, non accenna a fermarsi: un nuovo interessante progetto si va a delineare nel suo futuro. Timothée Chalamet, la giovane star che si è presa Hollywood Negli ultimi anni Timothée Chalamet è arrivato alla ribalta grazie ad una serie di film che lo hanno reso uno dei più quotati attori del cinema. Nel 2014 collabora con Christopher Nolan per Interstellar, nel 2017 con Luca Guadagnino per Chiamami col tuo nome, arrivando poi al fianco di Steve Carrell nel 2018 in Beautiful Boy. Gli ultimi due film hanno proseguito su questo segno vedendolo protagonista nel controverso film di Woody Allen A rainy day in New York e nel lungometraggio di Netflix Il Re, insieme a ... Leggi la notizia su ilgiornale

