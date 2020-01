The Witcher: la showrunner della serie Netflix spiega perché la prima stagione dura solamente 8 episodi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La serie The Witcher di Netflix è stata, fino ad ora, un grande successo e ha, senza dubbio, contribuito a rinnovare l'amore dei fan per il gioco di CD Projekt RED. La prima stagione ha debuttato lo scorso dicembre e, come saprete, dura solamente 8 episodi. I fan si sono giustamente chiesti perché si è deciso di fare solo otto episodi.A questa domanda ha rispoto la showrunner Lauren S. Hissrich che, in un AMA su Reddit, ha detto:"Il numero di episodi si basa sulla storia che stiamo raccontando, su quello che crediamo il pubblico guarderà e sul budget. Quando inizi uno show e non sai se sarà un successo, più episodi in genere significano che puoi spendere meno soldi per ogni episodio. Quindi sapevamo che non volevamo farlo. Otto rappresenta il numero magico".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

