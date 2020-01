The Lord Of The Rings: Gollum, ecco cosa sappiamo sul gioco (Di mercoledì 8 gennaio 2020) The Lord Of The Rings: Gollum, ecco cosa sappiamo sul gioco di Daedalic Entertainment ispirato a Il Signore degli Anelli e in uscita nel 2021. The Lord Of The Rings: Gollum è il nuovissimo videogioco di Daedalic Entertainment (con un aiutino da parte di Amazon) in uscita nel 2021 e ambientato nel mondo fantastico che tutti conosciamo... O crediamo di conoscere. Stando a quanto riportato da Comicbook, gli avvenimenti del gioco precedono infatti quelli raccontati ne Il Signore degli Anelli, ma vi saranno comunque dei collegamenti con la storia a noi cara. Nel prodotto videoludico che combina elementi action a quelli stealth e platform in un'avventura single-player, ritroveremo oltre al protagonista della storia, Gollum/Smeagol - che non dobbiamo però aspettarci con le sembianze di Andy ... Leggi la notizia su movieplayer

GamingToday4 : Lord Of The Rings: Adventure Card Game Studio si sta chiudendo - The_Psi_Lord : RT @itskeyon: Not 40 million JSJSJSJSKSKSKSKSKSK - catedeguzman : HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA LORD imagine all the *internal face palms* I had lordt -