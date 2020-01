Tesla - la Casa con il più alto valore in Borsa nella storia degli USA (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Tesla continua a mettere a segno nuovi record. L'ultimo, ha un significato particolare e storico per il settore automobilistico statunitense: ieri, le azioni della Casa californiana hanno aggiornato i massimi storici, raggiungendo un valore di 471,63 dollari, poco sopra la chiusura a 469,06 dollari. Ancor più importante, però, è il dato sulla capitalizzazione di mercato: alla fine della seduta, la società californiana si è attestata a 84,55 miliardi di dollari: una valutazione che, secondo il Wall Street Journal, rende la Tesla la Casa automobilistica con la maggior capitalizzazione mai raggiunta nella storia dei mercati finanziari statunitensi. Il precedente della Ford. Per trovare il record precedente bisogna risalire al 1999, quando la Ford Motor, al tempo guidata da Jacques Nasser, raggiunse gli 80,81 miliardi di dollari di capitalizzazione. Da allora, però, molte cose ... Leggi la notizia su quattroruote

