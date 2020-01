Teresa Langella (nella bufera) si difende: "Per anni mi sono svegliata alle 5 del mattino" - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francesca Galici Piovono accuse di ostentazione sulla vacanza extra lusso di Teresa Langella alle Maldive in compagnia di Andrea Dal Corso ma la ragazza si difende e ricorda quando lavorava come commessa Le vacanze invernali di Teresa Langella e Andrea Dal Corso alle Maldive hanno scatenato la furia della rete per la presunta ostentazione di ricchezza da parte della coppia. Una delle foto che ha maggiormente indignato gli utenti dei social è quella di Teresa, seduta in prima classe sull'aereo diretto verso l'Oceano Indiano. sono molte le critiche piovute sulla ragazza, che non ha perso tempo a rispondere e a difendersi. "Per anni mi sono svegliata alle 5:00 del mattino, facevo la commessa (e non solo), rendevo un pullman sotto il gelo senza mai lamentarmi, eppure non ho mai giudicato la vita altrui", esordisce Teresa Langella nel post, che ha come contenuto due splendide ... Leggi la notizia su ilgiornale

Italia_Notizie : Teresa Langella (nella bufera) si difende: 'Per anni mi sono svegliata alle 5 del mattino' - itsmwengo : Teresa Langella che posta foto su aerei di lusso e alberghi a 5 stelle mentre è alle Maldive quando fino a ieri dic… - zazoomnews : Uomini e Donne: Teresa Langella nella bufera ecco perchè - #Uomini #Donne: #Teresa #Langella -