Tensioni Iran-Usa, Donald Trump sfida Teheran: “Non avrà mai la bomba atomica” (VIDEO) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Conferenza stampa Donald Trump dopo l’attacco Iraniano alle basi Usa. Il presidente americano: “Teheran non avrà mai la bomba atomica”. WASHINGTON (STATI UNITI) – E’ andata in scena alla Casa Bianca la conferenza stampa di Donald Trump dopo l’attacco Iraniano alle basi Usa. Il presidente americano ha confermato che “nessun soldato è rimasto ferito, solo piccoli danni ma i nostri militari sono rimasti incolumi“. L’ex tycoon ha, inoltre, assicurato che “Teheran non avrà la bomba atomica fino a quando sarò io alla Casa Bianca“. LIVE: President @realDonaldTrump Addresses the Nation https://t.co/vRH9gVAD0N— The White House (@WhiteHouse) January 8, 2020 Donald Trump: “Presto nuove sanzioni all’Iran”. E poi l’appello ai leader mondiali Il presidente americano assicura l’impegno ... Leggi la notizia su newsmondo

Agenzia_Italia : 'L'Iran adesso sembra allentare le tensioni, è positivo' - pelias01 : RT @mastrobradipo: telefonata #trump #merkel sulle tensioni con #iran e #iraq ma anche sulla situazione in #libia 'e gli sforzi politici pe… - grecale66 : RT @AndFranchini: 'Chiederò alla #Nato di essere più coinvolta in Medio Oriente' #Trump parla alla nazione: 'L’#Iran sembra allentare le t… -