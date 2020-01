Tennis, WTA Auckland 2020: i risultati di oggi (8 Gennaio). Una ritrovata Eugenie Bouchard vola ai quarti, avanti anche Amanda Anisimova ed Alize Cornet (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Prime sfide del secondo turno nel torneo WTA di Auckland (Nuova Zelanda, cemento). Un inizio di anno molto positivo per quella che sembra una ritrovata Eugenie Bouchard, crollata al numero 262 della classifica mondiale ed in gara solo grazie ad una wild card. La canadese si è qualificata per i quarti di finale dopo la brillante vittoria contro la francese Caroline Garcia con un doppio 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Adesso Bouchard se la vedrà con la giovane americana Amanda Anisimova, numero 25 del mondo e testa di serie numero tre del torneo. La 18enne nativa di Freehold ha sconfitto nettamente la russa Daria Kasatkina in due set con il punteggio di 6-2 6-4. L’altro quarto di finale già sicuro è quello che metterà di fronte Alize Cornet e Jessica Pegula. La francese ha rimontato e vinto in tre set contro la croata Petra Martic per 3-6 6-4 6-4; mentre l’americana ha ... Leggi la notizia su oasport

