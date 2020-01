Tennis, Challenger Bendigo 2020: amara sconfitta per Andreas Seppi, Zhe Li si impone in tre set (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Australia continua a riservare ben poche soddisfazioni ai colori azzurri. Dopo l’eliminazione di ieri di Jannik Sinner, anche l’altro altoatesino Andreas Seppi (n.71 del mondo) cade all’esordio contro il cinese Zhe Li (n.209 ATP) nel Challenger a Bendigo. Uno stop inatteso per il nostro portacolori, ko con il punteggio di 3-6 7-5 6-4 in 1 ora e 50 minuti di partita. Una prestazione poco brillante quella di Andreas, che ha dovuto subire la rimonta del rivale e lasciare nei sedicesimi di finale il torneo. Nel primo set gli scambi seguono l’andamento al servizio: entrambi i Tennisti hanno un buon rendimento con questo fondamentale, anche se Seppi rischia in apertura, annullando una palla break. L’azzurro, però, nella fase cruciale aumenta “i giri del proprio motore”, trovando il break nell’ottavo gioco e portandosi sul 5-3. A zero ... Leggi la notizia su oasport

