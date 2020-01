Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: BORIS torna e si spaccia per il gemello TIM! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non è la prima volta che a Tempesta d’amore ci sono dei gemelli, ma la storyline che sta per prendere il via nelle puntate tedesche della soap si preannuncia davvero avvincente. Come rivelato nell’appassionante trailer per il 2020 rilasciato a Capodanno, il protagonista della sedicesima stagione – Tim Degen (Florian Frowein) – ed il suo fratello gemello BORIS (Florian Frowein) decideranno di scambiarsi le identità… Ecco dunque cosa accadrà nei prossimi episodi tedeschi di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Tim figlio di Christoph e gemello di BORIS Christoph presenta BORIS e Tim, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Come vi abbiamo ampiamente anticipato, il nuovo protagonista maschile della sedicesima stagione di Tempesta d’amore – iniziata in Germania lo scorso 7 novembre – sarà un misterioso figlio di Christoph (Dieter Bach) nonché gemello ... Leggi la notizia su tvsoap

