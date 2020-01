Teatro San Marco, le nuove stagioni cinematografica e teatrale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto per le nuove stagioni cinematografica e teatrale al Teatro San Marco per la direzione artistica di Giambattista Assanti. Da sabato 11 a lunedì 13 gennaio il film Maria Regina di Scozia di Josie Rourkecon con Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, David Tennant. Da mercoledì 15 a Giovedì 16 gennaio Istant Family di Sean Anders. Un film con Mark Wahlberg, Rose Byrne, Eve Harlow. Da Sabato 18 a Martedì 21 gennaio Cafarnao – Caos e miracoli di Nadine Labaki con Zain Alrafeea, Yordanos Shifera, Boluwatife Treasure Bankole, Kawsar Al Haddad, Fadi Youssef. Da giovedì 23 a sabato 25 gennaio Vivere di Francesca Archibugi con Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini, Massimo Ghini, Marcello Fonte. Gli spettacoli si terranno alle 18:00 e alle 20:30. Il costo è di euro 5 per il biglietto singolo, euro 12 per abbonamento e euro 10 per ... Leggi la notizia su anteprima24

