Svelato il tradimento di Paolo Ruffini. Diana Del Bufalo replica:”Vivo, perdono e vado avanti” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A poche ore dall’inizio della nuova avventura televisiva di Paolo Ruffini, “La Pupa e il Secchione e viceversa”, il presentatore è finito al centro delle polemiche per una vicenda legata alla sua vita privata. Vanya, una tatuatrice romana, ha pubblicato sui social una foto in compagnia del comico toscano. Nelle successive stories ha rivelato di aver avuto una relazione con quest’ultimo nel periodo in cui era fidanzato con Diana Del Bufalo. Ovviamente la notizia ha suscitato grandi polemiche sui social. Alcuni utenti si sono scagliati contro Paolo Ruffini reo di aver tradito la storica fidanzata, con la quale ormai da qualche tempo si sono lasciati. C’è chi, invece, accusa la tatuatrice rea di aver reso pubblico uno scatto che sarebbe dovuto rimanere privato. Insomma si è alzato un gran polverone che ha spaccato i follower del comico toscano. Il presunto ... Leggi la notizia su kontrokultura

