Suicidio in metro a Roma, la 15enne aveva mandato un messaggio vocale alle amiche (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La tragica notizia del Suicidio di una 15enne nella metro di Roma, nella giornata di ieri, si è arricchita di nuovi, tristi dettagli. Prima di buttarsi sotto il treno della metropolitana, la giovane avrebbe mandato un messaggio vocale ad alcune compagne, avvisandole del gesto. Pochi anni fa la 15enne aveva perso il padre. Ha mandato un vocale alle amiche prima del Suicidio Contrariamente a quanto inizialmente emerso, la 15enne che si è suicidata sotto la metro a Roma non era in compagnia delle amiche. Non fisicamente, almeno. Nell’era social e della connessione, però, ci sono altri modi per “essere insieme” e questa sembrerebbe essere stata la strada scelta dalla giovane 15enne morta suicida nella giornata di ieri.Secondo quanto ricostruito, la ragazzina frequenta la seconda liceo in un istituto del quartiere San Giovanni, dove si pensava fosse diretta ieri mattina, una volta ... Leggi la notizia su thesocialpost

