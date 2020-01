Suicida a 15 anni, l'ultimo vocale alle amiche. Nel 2018 il dolore per la perdita del padre (Di mercoledì 8 gennaio 2020) E’ uscita di casa per andare a scuola, ma in classe non è mai arrivata.Tragedia nella metro a Roma dove una ragazza di 15 anni è morta investita da un convoglio della linea A che stava entrando nella stazione Ponte Lungo. L’impatto è stato fatale e i soccorsi per lei sono stati inutili. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia che ora indaga sulla vicenda. La scientifica ha effettuato a lungo i rilievi per ricostruire con esattezza quello che è successo. Gli investigatori hanno raccolto diverse testimonianze di passeggeri che si trovavano sulla banchina in quegli istanti e hanno assistito sconvolti alla scena. Vagliate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione. Al momento la polizia ha ipotizzato il suicidio. Alcuni testimoni avrebbero raccontato di aver visto la ragazza lanciarsi sui binari ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Suicida a 15 anni, l'ultimo vocale alle amiche. Nel 2018 il dolore per la perdita del padre - Cocco060477 : RT @HuffPostItalia: Suicida a 45 anni il creatore di 'Ugly Betty': Silvio Horta si sarebbe sparato - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Suicida a 15 anni, l'ultimo vocale alle amiche. Nel 2018 il dolore per la perdita del padre -