Stella Manente, bufera Pupa e Secchione per frase su gay e Hitler: “Mi vergogno” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione, Stella Manente tra le pupe della nuova edizione Tra le pupe della Pupa e il Secchione troviamo anche lei, Stella Manente, che forse ricorderete tristemente per una frase sul Gay Pride e Hitler che ha fatto molto discutere. Su Twitter è già esplosa la bufera perché sono in tanti a … L'articolo Stella Manente, bufera Pupa e Secchione per frase su gay e Hitler: “Mi vergogno” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

MarioManca : Con tutto il rispetto, ma io penso che una come Stella Manente, una donna che ha invocato il ritorno di Hitler e ha… - AlicelikeAudrey : Raga ma davvero state ancora guardando #lapupaeilsecchione dopo che nel “cast” è presente Stella Manente?! Ma vi pr… - AndreaDianetti : Stella Manente... L'Italia, il paese che ti premia. #lapupaeilsecchione -