Stati Generali su Rai 3 le anticipazioni di giovedì 9 gennaio, Sabina Guzzanti è Virginia Raggi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Stati Generali su Rai 3 giovedì 9 gennaio torna la squadra capitanata da Serena Dandini. Ecco le imitazioni e le anticipazioni della serata Tornano a riunirsi gli Stati Generali di Rai 3 il programma di satira del giovedì sera riprende dopo la pausa natalizia e tutta la gang capitanata da Serena Dandini si ritrova in studio tra imitazioni e sketch sull’attualità, la politica e il costume nazionale. Sabina Guzzanti vestirà i panni di Virginia Raggi per tracciare un bilancio della sua gestione e anticipa i suoi progetti per l’anno nuovo, mentre la signorina Vaccaroni di Cinzia Leone, come sempre dal “baratro economico”, ci guida tra le novità della finanziaria appena entrata in vigore. Dal Raiphone nuove ed esclusive rivelazioni dagli archivi segreti di Andreotti (Neri Marcorè), l’utile “Tuttorial” di Lillo e una video-chiamata a sorpresa di Mina (Lucia Ocone). In collegamento ... Leggi la notizia su dituttounpop

damy85twit : RT @RaiTre: Torna l'assemblea di Stati Generali per altre due serate da trascorrere insieme. #StatiGenerali: giovedì 9 e giovedì 16 gennaio… - stati_generali : RT @partodomani: Perché le miglia non sono più il centro dei programmi fedeltà - partodomani : Perché le miglia non sono più il centro dei programmi fedeltà -