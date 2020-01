Sport in tv oggi (mercoledì 8 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giornata ricca di eventi Sportivi quella da seguire in questo mercoledì 8 gennaio. Di scena tanto tennis con l’ATP Cup in evidenza e Rafael Nadal e Novak Djokovic protagonisti. Poi quarta tappa dalla Dakar con Fernando Alonso desideroso di ritagliarsi uno spazio importante, al pari degli azzurri dello sci alpino che nell’appuntamento a Madonna di Campiglio vorranno far vedere grandi cose. Questo e tanto altro… Sport in tv oggi (mercoledì 8 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, mercoledì 8 gennaio: 00.00 Tennis, ATP Cup: Austria vs Polonia – Diretta tv su SuperTennis 00.00 Tennis, WTA Auckland 01.00 Tennis, ATP Cup: Serbia vs Cile – Diretta tv su SuperTennis 02.00 Tennis, WTA Brisbane 03.00 Tennis, ATP Cup: Spagna vs Giappone – Diretta tv su SuperTennis 04.00 Tennis, WTA ... Leggi la notizia su oasport

leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - LaStampa : Girardelli: “Noi eravamo degli acrobati. La Coppa di oggi è noiosa. Tomba? Una vita da attore”… - iconanews : Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 8 gennaio 2020 -