Spinosa, tecnologie avanzate in azienda grazie al nuovo mini bond (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Spinosa Spa che produce e commercializza in Italia e all’estero mozzarella di bufala campana DOP ha emesso un mini bond da 2,7 milioni di euro a 6 anni funzionale ad un ulteriore potenziamento della capacità produttiva. A sottoscrivere il mini bond – come riferisce il sito proiezionidiborsa – il fondo Impresa Italia gestito da Riello Investimenti Partners sgr. Riello Investimenti Partners sgr già lo scorso anno aveva sottoscritto un mini bond sempre di Spinosa. Il valore era più alto: 4,5 milioni con scadenza marzo 2024. Replicano l’esperienza finanziaria poiché hanno potuto constatare la serietà aziendale e soprattutto la bontà del prodotto. Riello Investimenti Partners sgr ha ormai focalizzato la sua strategia di investimento sulle eccellenze delle PMI taliane. Il 2018 si è chiuso con 24,2 milioni di ricavi e le prospettive per il corrente anno sono intorno a 24,9 ... Leggi la notizia su ildenaro

