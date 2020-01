Speranze per Tafida: la bimba ha lasciato il reparto di rianimazione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Buone notizie sulla vicenda di Tafida Raqeeb, la bimba di 5 anni che ha patito la rottura di un’aneurisma cerebrale. I medici inglesi del Royal London Hospital volevano interrompere il supporto vitale, ma i genitori si erano opposti. Il 15 ottobre è stata trasferita in Italia, all’ospedale Gaslini di Genova. Da qui fanno sapere che la piccola ha lasciato il reparto di rianimazione: è stata trasferita in un hospice dove continuerà le cure riabilitative. L’Ansa riporta le parole della madre, Shelina Begum: “L’opinione dei medici inglesi espressa di fronte alla Alta Corte di Londra e la prognosi che era stata fatta si sono dimostrate sbagliate e la prova è la stessa Tafida. Oggi per noi è un giorno speciale”. Per il il responsabile del centro di rianimazione neonatale, la bimba è stabile ma è ancora presto per capire che tipo di vita potrà avere. L'articolo Speranze per Tafida: la ... Leggi la notizia su thesocialpost

julie88c : E quando gli ho chiesto perché mi ha detto che stava aspettando passasse più tempo prima di farsi sentire, per evit… - GenovaOn : Rafael Nadal e Novak Djokovic mantengono un inizio perfetto per aumentare le speranze della resa dei conti della Co… - zazoomnews : Speed skating Europei 2020: le speranze di medaglia dell’Italia. Team pursuit mass start e Tumolero gli assi per sb… -