Speed skating, Europei 2020: le speranze di medaglia dell’Italia. Team pursuit, mass start e Tumolero gli assi per sbancare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dal 10 al 12 gennaio l’anello di ghiaccio di Heerenveen (Olanda) sarà teatro degli Europei 2020 di Speed skating. In una sede di grande storia e tradizione la Nazionale azzurra di Maurizio Marchetto ha delle ambizioni importanti, in una rassegna nella quale verranno assegnati i titoli sulle singole distanze. L’auspicio è quello di ripartire dagli ottimi risultati ottenuti a Nur-Sultan in Kazakistan in Coppa del Mondo. La compagine tricolore, infatti, sul ghiaccio dell’Est si è portata a casa un successo con il Team pursuit maschile dal valore rilevante. Il terzetto formato da Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e da Michele Malfatti si è imposto d’autorità davanti al Canada e alla Russia, consentendo al Bel Paese di ritrovare un successo in CdM che mancava dal 2005, quando il trio Donagrandi-Fabris-Sanfratello si impose nell’appuntamento di Torino, ... Leggi la notizia su oasport

