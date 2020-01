Sostanze cancerogene nel burro d’arachidi: ritirato lotto [INFO e DETTAGLI] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il ministero della Salute ha disposto il ritiro dal commercio di un lotto di burro d’arachidi ‘Organic Penaut Butter Crunchy’, prodotto da Clearspring, per il superamento dei limiti di aflatossine imposti dal regolamento. Si tratta di micotossine altamente tossiche e tra le Sostanze piu’ cancerogene esistenti. Per il lotto in questione, E193894, il ministero ha disposto di “non consumare, ritirare il prodotto dal mercato e richiamarlo dal consumatore finale”.L'articolo Sostanze cancerogene nel burro d’arachidi: ritirato lotto INFO e DETTAGLI Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

