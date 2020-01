Sospiro, ladri le entrano in casa mentre dorme al piano di sopra: donna derubata anche dei salumi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Furto nella notte a Longardore, frazione di Sospiro, in provincia di Cremona. I ladri sarebbero entrati nell'abitazione di una donna svaligiandola mentre lei dormiva al piano di sopra. Non contenti di quanto trovato nella zona giorno, si sarebbero recati sin dentro la camera da letto facendo ben attenzione a non svegliarla, sottraendole gioielli e ricordi di famiglia. Ma non è tutto: pare infatti che i malviventi abbiano svuotato anche parte del frigorifero, portando via salumi e formaggi. Sul caso indagano i carabinieri. Leggi la notizia su milano.fanpage

