Sorpresa alla Funicolare di Montesanto, c’è Serena Rossi: si gira la fiction “Mina Settembre” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Per le riprese della nuova fiction Rai è stato utilizzato un treno della Funicolare in arrivo da San Martino. Serena Rossi è comparsa tra la folla, avvolta in un lungo cappotto rosso. Ad interpretare i passeggeri decine di figuranti. Pochi disagi per l'utenza, perché le riprese hanno impiegato solo pochi minuti. Leggi la notizia su napoli.fanpage

Elisa34012803 : RT @BDamico83: Penso esista quindi sempre un dovere di informazione interna attraverso una comunicazione chiara, trasparente e non lasciata… - sforzasimona : RT @Ladynomics: E che sorpresa, tra i provvedimenti per ovviare alla situazione ci sarebbe il congedo di paternita' che pero' in Italia con… - CiscoSJones98 : @DanyDoc1 Non mi riferivo alla correttezza o no dell'eliminazione. Nemmeno io sono d'accordo, preferirei che la per… -