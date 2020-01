Sony - A Las Vegas con un'auto: è la Vision-S - VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A sorpresa, la Sony ha svelato al Ces di Las Vegas la concept Vision-S, un'auto che raccoglie le principali proposte e soluzioni tecnologiche del gigante giapponese legate all'infotainment e alla guida autonoma. Il veicolo non nasce come base per un futuro modello di serie, bensì come pura vetrina tecnologica per l'azienda di elettronica. 240 km/h per l'elettrica Sony. Si tratta du una cinque porte lunga 4,9 metri (e con un passo di tre metri) totalmente elettrica, nata grazie alla collaborazione con partner quali Magna Steyr, Nvidia, Continental, Bosch, ZF e Qualcomm. Le informazioni diffuse fino ad ora non fanno menzione dell'autore del design, che appare molto attuale e realistico. La piattaforma è stata concepita per poter essere utilizzata su berline e Suv ed è stata progettata per ospitare batterie dallo spessore particolarmente ridotto. Grazie alla presenza di un motore da ... Leggi la notizia su quattroruote

alessiojacona : Che poi, quando leggerà davvero i miei, è sicuro che accosta e mi fa scendere. #ces2020 #mobilita #automotive… - giuno73 : RT @lautomobile_ACI: #CES2020 A sorpresa, @Sony ha presentato un'automobile al @CES, la fiera dell'elettronica di Las Vegas in svolgimento… - lautomobile_ACI : #CES2020 A sorpresa, @Sony ha presentato un'automobile al @CES, la fiera dell'elettronica di Las Vegas in svolgimen… -