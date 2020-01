Sondaggi politici, la Lega perde ancora: sotto la soglia del 30% (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Lega di Matteo Salvini continua a perdere punti come mostrano gli ultimi Sondaggi politici di Ixè. Il Carroccio ha infatti registrato una nuova flessione scendendo dal 29,9% al 29,5% allontanandosi sempre di più dalla soglia del 30%. Sono molti coloro che si aspettavano una crescita derivante dal momento di crisi del Movimento 5 Stelle, che, dati alla mano, sembra però non aver giovato ai leghisti che non solo non guadagnano ma cedono ulteriormente. Sondaggi politici: Lega e M5s Secondo le ultime rilevazioni, la Lega si mantiene primo partito nonostante continui la forte flessione che ha portato il partito di Salvini al di sotto del 30%. Tuttavia sono molti coloro che si aspettavano, al contrario, una crescita in virtù del periodo buio vissuto dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati stanno infatti passando un momento di piena crisi le cui tappe sono state l’uscita di numerosi ... Leggi la notizia su notizie

