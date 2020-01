Sondaggi politici elettorali oggi 8 gennaio 2020: fiducia nei leader, Meloni sorpassa Salvini (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 8 gennaio 2020: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Gli ultimi Sondaggi elettorali confermano il calo per la Lega, che rimane comunque saldamente in testa. Stabili M5S e Pd, crescono FdI e FI. Qui riportiamo alcuni dati sulle intenzioni di voto ai partiti aggiornati ad oggi, mercoledì 8 gennaio 2020. Sondaggi politici elettorali: IL SondaggiO DI IXÈ Il primo Sondaggio dell’anno è stato realizzato dall’istituto Ixè e presentato ieri sera nel corso del programma Carta Bianca su Rai 3. Il Sondaggio conferma le tendenze evidenziate nei mesi scorsi. La Lega di Matteo Salvini rimane il primo partito ma è in calo, attestandosi sotto il 30 per cento (a novembre era al 32,6). Cresce invece Fratelli d’Italia, al 10,7 per cento. Avanza lievemente anche Forza Italia al 7,3 per cento dal 7. Stabile il Pd, in lieve calo al 20 dal 20,2, ... Leggi la notizia su tpi

