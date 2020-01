Sondaggi politici Demopolis: Emilia Romagna, le priorità dei cittadini (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sondaggi politici Demopolis: Emilia Romagna, le priorità dei cittadini Politiche per l’occupazione e la sicurezza urbana, investimenti in infrastrutture. Sono queste le priorità per il futuro governo dell’Emilia Romagna indicate dai cittadini nei Sondaggi politici condotti dall’Istituto Demopolis per Today-Citynews tra il 18 e il 22 dicemrbe 2019. A meno di un mese dall’appuntamento elettorale, gli abitanti della regione hanno ben chiare quale siano le priorità che il prossimo governatore dovrà affrontare una volta che le urne si saranno chiuse. Al primo posto ci sono le politiche per l’occupazione e il lavoro (54%), subito dopo seguono gli investimenti in strade, viabilità e infrastrutture (45%). Sul terzo gradino del podio ci sono le politiche per la sicurezza urbana (43%). La tutela dell’ambiente e la lotta all’inquinamento occupa la ... Leggi la notizia su termometropolitico

