Sondaggi Emilia Romagna, "Borgonzoni e Bonaccini sotto il margine di errore". La situazione "è liquida" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) "Siamo già sotto la soglia di errore". Il direttore della Stampa Maurizio Molinari, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, apre il campo delle regionali dell'Emilia Romagna a ogni clamorosa sorpresa. Stando all'ultimo Sondaggio di Alessandro Amadori per Affaritaliani, per esempio, il governatore Leggi la notizia su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Il 26 gennaio non saranno semplici elezioni, sarà una festa di popolo e di partecipazione: dopo cinquant’anni si ca… - matteosalvinimi : P.s. QUESTI sono i sondaggi che contano! Vi assicuro che l'Emilia-Romagna LA LIBERIAMO! #26gennaiovotoLega… - infoitinterno : Elezioni regionali, Bonaccini a Salvini: 'Siamo davanti in tutti i sondaggi. Tirate fuori almeno un’idea per l'Emil… -