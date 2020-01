Somalia, autobomba vicino al Parlamento: 4 morti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Almeno quattro persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite oggi, 8 gennaio, in seguito all’esplosione di un’auto bomba vicino a un posto di blocco nell’area del Parlamento della Somalia nella capitale Mogadiscio. Lo ha reso noto la polizia. Abdikadir Abdirahman, capo dei servizi di ambulanza di Aamin, ha detto all’agenzia di stampa Reuters che tre dei feriti sono donne. Al momento l’attacco non è stato rivendicato. Almeno 90 persone sono state uccise a Mogadiscio a fine dicembre in un attentato dinamitardo compiuto dal gruppo militante jihadista al Shabaab, il più mortale del Paese da oltre due anni. A loud explosion explosion believed to be a car bomb went off in #Somalia‘s capital #Mogadishu near the presidential palace known as “Villa Somalia”. There has been casualties but the exact amount isn’t known. pic.twitter.com/e0LRP4wADd— ... Leggi la notizia su open.online

