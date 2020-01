Soleimani Martire: l’attacco dell’Iran alle basi USA (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Iran ha iniziato l’attacco contro una base in Iraq che ospita le truppe americane nell’ambito di un’operazione chiamata Soleimani Martire. L’attacco iraniano alle due basi americane in Iraq è iniziato all’1.20 di notte ora locale, la stessa ora in cui è stato ucciso il generale Qassem Soleimani a Baghdad venerdì scorso. L’agenzia Farsnews precisa che Teheran ha lanciato i missili di propria produzione ‘Ghiam’ e ‘Fateh’. Soleimani Martire: l’attacco dell’Iran alle basi USA “Questa mattina, coraggiosi combattenti dell’Air Force dell’IRGC hanno lanciato un’operazione di successo chiamata Operazione Martire Soleimani, con il codice ‘Oh Zahra’ sparando decine di missili terra-terra sulla base delle forze terroristiche e invasive degli Stati Uniti”, ha annunciato ... Leggi la notizia su nextquotidiano

