Social, sessiste e «carine» Ecco le influencer (modaiole) del libro - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Massimiliano Parente Parlano di titoli esclusivamente di donne E allestiscono set fra tazze, tovaglie e cestini Massimiliano Parente E poi dicono il sessismo. Prendiamo la cultura, prendiamo i libri, prendiamo una tizia che si chiama Carolina Capria, voi non saprete chi è ma su Instagram - l'account è @lhascrittounafemmina - ha quindicimila follower. Bret Easton Ellis, tanto per intenderci, ne ha solo tre volte di più. Questa Capria è una book influencer, una nuova meravigliosa professione del nulla, e parla solo di libri scritti da donne. Immaginatevi il contrario, se un critico, un giornalista, uno scrittore, dichiarasse di parlare solo di libri scritti da uomini. Come se quelli di Virginia Woolf fossero libri scritti per le donne e quelli di Proust o Joyce per gli uomini. (Non so, vorrei far vedere questo account al mio amico Vittorio Sgarbi e solo per fargli urlare: Capria, ... Leggi la notizia su ilgiornale

