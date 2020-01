Smoker è il nuovo personaggio di One Piece Pirate Warriors 4: il trailer (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Anime e videogame si intrecceranno ancora una volta in One Piece Pirate Warriors 4, ennesima trasposizione dell'opera prediletta del mangaka Eiichirō Oda. Opera che di recente ha spento le sue prime venti candeline, celebrate anche nell'universo in pixel e poligoni con il debutto passato di World Seeker, ationRPG dedicato a Rufy e alle sue avventure. Per il nuovo titolo, in uscita il prossimo 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, gli sviluppatori di Omega Force e il publisher Bandai Namco abbracceranno invece ancora una volta un approccio musou, del tutto votato all'azione più sfrenata. https://www.youtube.com/watch?v=YRW4H5nXm78&feature=emb title Questo si traduce in combattimenti spettacolari e un ampio roster di personaggi da utilizzare in campo. Tra questi, l'ultimo presentato dal team di sviluppo è Smoker, pronto a scatenare in primavera la sua ... Leggi la notizia su optimaitalia

