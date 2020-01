Smog Torino: domani stop al blocco della circolazione per lo sciopero degli autobus (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Via libera alla circolazione per un giorno, domani, a Torino, dove da oggi è in vigore il blocco delle auto fino a i veicoli diesel Euro 5 a causa dell’elevata concentrazione di polveri sottili nell’aria. L’amministrazione comunale ha annunciato la sospensione di ogni provvedimento per due scioperi aziendali che coinvolgeranno i vettori Ca.Nova (di 4 ore) e Sadem (di 24 ore) che potrebbero interessare le linee bus urbane-suburbane e extraurbane gestite per conto di Gtt.L'articolo Smog Torino: domani stop al blocco della circolazione per lo sciopero degli autobus Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

