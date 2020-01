Slalom Madonna di Campiglio, Vinatzer: “Ho sbagliato troppo nella parte centrale”. Moelgg: “Seconda manche migliore” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lo Slalom di Madonna di Campiglio è stato come sempre altamente spettacolare, lo show sul Canalone Miramonti ha regalato grandissime emozioni con una gara tiratissima e molto incerta. Lo svizzero Daniel Yule ha vinto per la seconda volta consecutiva nella località dolomitica, purtroppo non ci sono state gioie per gli italiani: Manfred Moelgg è stato il miglior degli azzurri col suo nono posto, Alex Vinatzer si è dovuto accontentare del tredicesimo posto dopo il bel podio di Zagabria. Di seguito le dichiarazioni che gli italiani hanno rilasciato ai microfoni della Rai: MANFRED MOELGG: “Seconda manche decisamente migliore: più fluido fin dall’inizio, sentivo che lo sci andava e c’era velocità. In fondo ho grattato un attimino ma è stata una buona manche. Provo a dare il massimo, i giovani arrivano e sono contento che arrivano. C’è una bella atmosfera, peccato per ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Slalom Madonna di Campiglio, Vinatzer: “Ho sbagliato troppo nella parte centrale”. Moelgg: “Seconda manche migliore” - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio 2020 in DIRETTA: 2° Moelgg ora gli ultimi 15 - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio 2020 in DIRETTA: manche super di Pinturault - #alpino #Slalom #Madonna… -