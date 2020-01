Sky – Trattativa Lobotka, se non si sblocca: il Napoli punterebbe sul secondo obiettivo. Gli aggiornamenti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Mercato Napoli, se salta Lobotka: c’è Seri Calciomercato Napoli – Gianluca Di Marzio giornalista Sky ha riferito gli ultimi aggiornamenti riguardo il mercato del Napoli sul suo portale. Ecco quanto ha detto: “Se la Trattativa per Lobotka non si sbloccasse – resta da limare ancora qualcosa sulle cifre e il Celta Vigo vorrebbe prima trovare un sostituto dello slovacco – l’obiettivo è Jean Michel Seri, centrocampista di proprietà del Fulham attualmente in prestito al Galatasaray. È seguito anche dal Lione, ma i primi contatti che gli azzurri hanno avuto per il giocatore si sono rivelati positivi.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Kiss Kiss – Napoli colpo di mercato: venerdì visite mediche e firma sul contratto. I dettagli Napoli, tre colpi per il futuro: Chiesa, Castrovilli e Tonali, le ultime Calciomercato Napoli, Milik e Zielinski verso ... Leggi la notizia su forzazzurri

SiamoPartenopei : Sky - Se non si sblocca la trattativa Lobotka, il Napoli punterebbe Seri - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Inter, trattativa per Young delllo United: il giocatore ha già de… - napolista : Sky: #Calciomercato #Napoli, 16 milioni più bonus per #DiegoDemme Il calciatore del #Lipsia sarebbe l’alternativa… -